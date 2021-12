In Liezen fand am Mittwoch, 22. Dezember, eine Demonstration gegen - so der Wortlaut der Anmeldung - "Impflicht, Spaltung, Politische Willkür und Verordnungschaos", statt.

Angemeldet und organisiert von der Ergotherapeutin Silvia Schachner, marschierten laut Polizeiangaben über 200 Personen über den Hauptplatz, der Pyhrnstraße, entlang der Ausseerstraße und der Döllacherstraße rund um die Liezener Innenstadt.

Bezirkshauptmann erklärte vorab die Regeln Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher informierte über den Veranstaltungsablauf.

Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher war direkt vor Ort dabei und erklärte den Ablauf der Veranstaltung. "Bitte achtet darauf, dass nicht jeder eurer Meinung ist und kein Verständnis für die Straßensperre hat. Bleibt innerhalb der von der Polizei abgesperrten Bereiche und tragt, wie es der Gesetzgeber vorgegeben hat, beim Marsch die Masken", so Sulzbacher. Weiters bedankte er sich bei Silvia Schachner für die vorbildliche Anmeldung und Organisation.

Innenstadt kurz gesperrt Insgesamt drei Traktoren führten die Demonstration an.

Die Demonstration startete um 15 Uhr und die Polizei stoppte den Innenstadtverkehr. Dadurch entstanden einige Wartezeiten bei den Verkehrsteilnehmern.