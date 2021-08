Der Aufgabenbereich im Forstmuseum Silvanum ist recht vielseitig.

Neben Sammlungsbetreuung, Inventarisierung, Präsentation, Dokumentation, Aufsicht und Vermittlungsarbeit sind vor allem die Mitarbeiter im Eingangsbereich erste Auskunfts- und Ansprechpersonen für Besucher.

Der Forstmuseumsverein Großreifling darf sich seit 2019 glücklich schätzen, mit Waltraud Hofer aus Wildalpen so eine freundliche, kompetente und vielfach interessierte, geschickte Mitarbeiterin zu haben.

Dank ihrer handwerklichen Begabung ist der Museumsshop gut gefüllt mit liebevoll in Handarbeit hergestellten Geschenken.

Viel Handwerk steckt auch in der Museumsausstellung, denn ohne die Berufsgruppen Wagner, Schmied, Zimmermann, Sattler, Fasslbinder, Schuhmacher u.a. würde auch der Großteil der Ausstellungsstücke fehlen.

Damit altes Handwerk nicht in Vergessenheit gerät und ganz verschwindet, ist die Tradierung und Weitergabe dieser alten Kulturtechniken notwendig.

Ein zweitägiger Korbflechtkurs auf der nahegelegenen Hobischalm bei Kleinreifling mit Kursleiterin Doris Faucon – Weiβenbacher war somit eine gute Möglichkeit, erste Erfahrungen im Korbflechten zu sammeln. Mit großer Freude und Engagement wurde gezeigt, wie man aus den verschiedenfarbigen, flexiblen Weidenruten von Korbweiden runde Körbe flechten kann. Gebrauchskörbe waren und sind vielseitig im Einsatz, ob für Obst, Gemüse, Brot, Blumen, Spielzeug, Kleidung, Holz oder als Geschenkkorb.

[i]„Unglaublich, wieviel Wissen und Erfahrung in einem Korb eingeflochten ist“, meinte Traude glücklich nach ihrem ersten gelungenen Werkstück. Gratulation!

Informationen über das Kursangebot Korbflechten:



[/i] Doris Faucon - Weiβenbacher, doris.w@gmx.at