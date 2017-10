Quasi-Quasar-Theater: „Mama Muh und die Krähe“

Liezen : Bibliothek Liezen |

Mittwoch, 18. Oktober, 15.00 Uhr

Bibliothek Liezen, Dr.-Karl-Renner-Ring 40

Eintritt: € 4,-/Geschwisterkinder € 3,-

Infos und Karten in der Bibliothek Liezen, Tel. 03612/22 881-137





Mama Muh ist eine äußerst ungewöhnliche Kuh. Anstatt mit den anderen Kühen auf der Weide zu grasen, unternimmt sie lieber etwas. Am liebsten gemeinsam mit der Krähe.

Ob auf der Wiese beim Rad fahren, beim Angeln und Tauchen im See oder beim Tanzen im Stall. Sogar einen Besuch in die Stadt unternimmt sie, um die Bibliothek zu besichtigen. Na, habt ihr Lust bekommen diese eigenwillige Kuh besser kennen zu lernen?



Nach dem Buch von Jujja & Tomas Wieslander, Illustration Sven Nordqvist.