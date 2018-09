Jägerschaft Schladming wählte neue Frauenbeauftragte

20.09.2018, 09:32 Uhr

Ausschusssitzung des Steirischen Jagdschutzvereines

Eine Reihe von Informationen durch Zweigstellenobmann Günther Anichhofer und Bezirksjägermeister Hans Trinker gab es in der kürzlich stattgefundenen Ausschusssitzung der Zweigstelle Schladming des Steirischen Jagdschutzvereines. Neben wichtiger Termine für die Ortsstellen und Informationen aus diesen wurde auch die neue Frauenbeauftragte der Zweigstelle vorgestellt: Dagmar Moosbrugger aus Haus im Ennstal folgt der Ramsauerin Loisi Steiner. Obmann Günther Anichhofer informierte über die Neugründung der Zweigstelle und die Installierung einer Wild-Kammer in Weißenbach bei Haus.Die Trophäenschau und der Bezirksjägertag werden 2019 durch die Zweigstelle Schladming organisiert. Sie finden am 8. und 9. März im Festsaal der Gemeinde Haus statt. Die Hubertusfeier 2018 organisiert die Ortsstelle Pichl am 2. November 2018.