Die Tage werden kürzer, die Nächte immer länger und der Nebel wird mehr - das wirkt sich auch auf die Bodentemperaturen unserer Ackerflächen aus.

NEUHOFEN (hst) : Die Bodentemperatur beeinflusst alle chemischen und biochemischen Prozesse im Boden. Besonders auf die Verfügbarkeit von Stickstoff hat die Bodentemperatur große Auswirkungen.

Mineralisierung macht Stickstoff erst pflanzenverfügbar



Die Bodentemperatur beeinflusst viele Prozesse im Boden, z.B. die Mineralisierung der abgestorbenen organischen Bodensubstanz durch Bodenorganismen, die Humifizierung, das Pflanzenwachstum und die Verwitterung. Nur wenn der Boden ausreichend warm ist (mindestens 6 °C), kann das Bodenleben gemeinsam mit den Wurzelausscheidungen der Pflanzen neue stabile Krümel bilden. Je höher die Bodentemperatur, desto rascher und intensiver laufen viele Prozesse im Boden ab. Durch Mineralisierung werden Nährstoffe, die in der organischen Substanz von Gülle und anderen organischen Düngemitteln enthalten sind, pflanzenverfügbar. Die Mineralisationsprozesse gelten zwar grundsätzlich für alle Nährstoffe, sind aber in der Stickstoffdüngung von besonderer Bedeutung. Stickstoff ist ein wichtiger Pflanzenbaustoff und wird von der Pflanze hauptsächlich in Form von Nitrat aufgenommen.

Die Düngung in das Frühjahr verlagern

Je wärmer der Boden ist, umso beweglicher wird das Nitrat und gelangt umso leichter an die Pflanzenwurzeln. Je mehr Nitrat, umso schneller wächst die Pflanze (vorausgesetzt, es gibt ausreichend Bodenwasser). Weil aber Nitrat im Boden sehr beweglich ist, wird überschüssiges Nitrat auch leicht ausgewaschen und kann so ins Grundwasser gelangen.

Wovon hängt die Mineralisation ab?



Von Mineralisation spricht man, wenn der Stickstoff während des Abbauprozesses herausgelöst und somit pflanzenverfügbar wird. Die Mineralisation ist ein unkontrollierbarer Prozess, er hängt maßgeblich von der Aktivität des Bodenlebens ab.

Maßgebliche Faktoren sind zu beachten

Nahrungsangebot: Nur bei ausreichender Versorgung mit organischem Material (Futter bzw Düngemittel), können diese Prozesse ablaufen.

Bodentemperatur: Eine zu geringe Temperatur inaktiviert das Bodenleben

pH-Wert: Ist der Boden zu sauer, wird das Bodenleben deutlich inaktiver

Abbauwürdigkeit: Je mehr leicht abbaubare organische Substanz vorhanden ist, desto intensiver ist die Mineralisation

Fazit für die Praxis



Aufgrund der tiefen Bodentemperaturen sind Düngemaßnahmen bei Ackerkulturen jetzt absolut sinnlos und belasten nur das Grundwasser und die Oberflächengewässer. Gleiches gilt auch für Bodenbearbeitungsmaßnahmen wie z.B. das Einarbeiten von Zwischenfrüchten.