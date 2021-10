FORCHTENSTEINER BÜCHERPLATZERL neben der Raiffeisenbank

Archiv: © Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger

ÖSTERREICHWEIT seit 2009 so gehandhabt :

Was ist ein offener Bücherschrank?

Du hast sie beim Spazierengehen vielleicht schon gesehen, denn die sogenannten offenen Bücherschränke gibt es in Wien und an anderen Orten in Österreich seit rund zehn Jahren.

Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Jeder und jede, die ein Buch gelesen hat und es nicht behalten möchte (weil vielleicht das eigene Buchregal schon zu voll ist), kann das Buch in den offenen Bücherschrank legen. Und wenn in diesem Schrank jemand anderer ein Buch hinterlassen hat, das spannend klingt, kann man es mit nach Hause nehmen.

Darf man dort nur Bücher abstellen?

Die offenen Bücherschränke, die zum Beispiel oft in alten Telefonzellen eingerichtet wurden, sind an sich nur für den unkomplizierten Tausch von Lesestoff gedacht.