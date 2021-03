BEZIRK MELK. Genau zum Frühlingsbeginn gab der Winter nochmals ein ordentliches Lebenszeichen von sich. Auch wenn die kalten Temperaturen und Schneefall nicht gerade für Motivation sorgen, ist es jetzt an der Zeit, sich wieder aufzuraffen und fit für den Frühling und Sommer zu werden. Einer der häufigsten Fehler ist jedoch, zu schnell von „0 auf 100“ zu beschleunigen und somit seinen Körper zu überlasten. „Starte langsam, denn niemand wird von heute auf morgen ohne entsprechendes Training vernünftig einen Marathon laufen können. Daher muss man sich Ziele setzen, die auch innerhalb absehbarer Zeit erreichbar sind“, so die Empfehlung von Fitnesstrainer Armin Schellenbacher vom Lifestyle in St. Leonhard.

Körperlich und geistig fit

Auch wenn es anfangs schwer fällt, durch regelmäßiges Training wird es mit Fortdauer mit Sicherheit leichter. „Nach einer gewissen Zeit kann man sich schon mehr zutrauen. Fortschritte erleichtern die Trainingsroutine konsequent einzuhalten und sich auch wieder neue Ziele zu setzen“, so Schellenbacher. Das Wichtigste ist aber, nie den Spaß an der Bewegung zu verlieren. Man sollte immer genau auf seinen Körper hören, denn die Gesundheit steht immer im Vordergrund. „Hast du Spaß am Training, dann fördert es nicht nur deine körperliche Fitness, sondern stärkt auch deinen Geist“, ist Armin Schellenbacher überzeugt. Egal ob man läuft, mit dem Rad fährt oder auch mal nur spazieren geht, rund 30 Minuten bewusste körperliche Aktivität täglich reichen meist schon aus.

Fünf Übungen vom Trainer