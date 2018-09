Der Teufl schnapst hoch zu Ross über der Wachau

12.09.2018, 12:00 Uhr

Das "Weiße Rössl" lockt mit köstlichen Nobelgerichten, ist aber zeitgleich locker und gemütlich.

Der Gasthof "Weißes Rössl" lädt zum Verweilen ein. "Es ist ein wunderschönes Lokal", lobt Restauranttester August Teufl. Gasthofinhaber Roman Siebenhandl führt den Teufl zu seinem Tisch im reichlich dekorierten Gastgarten. Kaum am Platz, fällt dem Experten schon eine Besonderheit auf: Arbeiter kommen auf ein Feierabendbier. "Es fasziniert mich zu sehen, wie gemütlich die Atmosphäre in solch einem "Nobellokal" sein kann. Ich finde es begeisternd dass dort drüben neun Arbeiter hocken, die lässig Kartenspielen", schwärmt August Teufl und deutet auf das Kartenduell am Nachbartisch. Bei einer kleinen Führung erläutert Inhaber Roman: "Ich habe beim Profi Simon Dachsacher gelernt." Es ist dem Restaurantleiter anzumerken, dass ihm das mit Stolz erfüllt. "Zurecht!", wie der Teufl hinzufügt. Nach der Führung werden auch schon die Speisen nach der Reihe serviert. Ein nobles Drei Gänge Menü erwartet dem Teufl.

Vorspeise:

Hauptspeise:

Nachspeise:

So kommen Sie hin:

Das "weiße Rössel" überraschte mit karamellisiertem Ziegencamembert. (07,00 Euro) Der Teufl lobte: "Hervorragend angerichtet, wunderbar geschmacklich abgestimmt und passt perfekt in die Wachau." Abschließend blieb dem ihm nur eines zu sagen:Alles von der Wachtel (23,50 Euro) - und zwar wirklich alles. "Perfektes Wachtelfleisch, hervorragend auf dem Punkt gebraten. Hier hat der Koch enorm Hohe Kochkunst bewiesen!", schwärmt Restauranttester August Teufl. Er gibt das PrädikatAls Nachspeise wurde Walnussparfait im Schokomantel (6,80 Euro) serviert. Auch hier lobt der Experte: "Sehr schöne Anrichteweise. Ganz genau am Punkt gefroren. Die verwendeten Zutaten ergänzen perfekt die ersten beiden Gänge und schließen passend daran an."Gasthof Weißes RösselMarkt 17, 3622 MühldorfTel. 02713/8257Ruhetage: Montag, Dienstag