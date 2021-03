Mistelbach: Der Waffenführerschein ist in Österreich ein Nachweis für die Befähigung im geschulten und sachgemäßen Umgang mit Schusswaffen.

Aktuell werden derartige Outdoor-Schulungen auch nach Ausarbeiten eines Covid 19-Präventionskonzeptes und unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Vorgaben durch die Bundesregierung und durch die Schützenunion NÖ angeboten.

§ 5 der zweiten Waffengesetz-Durchführungsverordnung

Im Verfahren zur Ausstellung einer waffenrechtlichen Urkunde hat sich die Behörde davon zu überzeugen, ob der Antragsteller voraussichtlich mit Schusswaffen sachgemäß umgehen wird.

§ 25. Waffengesetz 1996

Die Behörde hat die Verlässlichkeit des Inhabers eines Waffenpasses oder einer Waffenbesitzkarte zu überprüfen, wenn seit der Ausstellung der Urkunde oder der letzten Überprüfung fünf Jahre vergangen sind.

Schulung beim Schützenverein-Mistelbach

Beim Schützenverein Mistelbach besteht ganzjährig die Möglichkeit den Nachweis über die Absolvierung der theoretischen als auch der praktischen Schulung im sachgemäßen Umgang mit Schusswaffen zu erwerben.

Schulung durch die Firma Jagd Zimmermann in Mistelbach, Auskunft und Anmeldung unter Tel. 02572/2781

Schulung durch Büchsenmacher in Mistelbach, Ing. Kurt Sperk, Auskunft und Anmeldung unter Tel. 0676/3912284.

Schulung durch Oberschützenmeister und ausgebildeten Schießinstruktor Josef Kohzina, Auskunft und Anmeldung unter Tel. 0660/7626555.

Schulungen beim Schützenverein-Mistelbach auch durch weitere Waffenhändler und/oder autorisierte Personen aus dem weiten Umfeld Mistelbachs sind nach Vereinbarung jederzeit möglich, so der Oberschützenmeister Josef Kohzina.

Psychologisches Gutachten

Zudem besteht beim Schützenverein-Mistelbach die Möglichkeit, den Waffenführerschein in Kombination mit einem waffenpsychologischen Verlässlichkeitsgutachten zeitgleich an einem Ort zu absolvieren. Weitere diesbezügliche Auskünfte erhalten Interessenten bei Mag. Gertrud Kristöfl unter Tel. 0650/9464446.

Schießbücher für alle Schützen

Beim Schützenverein-Mistelbach sind auch Schießbücher aufliegend und erwerbbar. In derartigen Büchern wird vom diensthabenden Instruktor oder Trainer das jeweilige Training, die Übung und auch die Teilnahme an Bewerben dokumentiert und bestätigt.

Ranglisten als Nachweis

Auch werden seit etlichen Jahren und auch hinkünftig, speziell im Faustfeuerwaffen- und im sportlichen Bereich, reichlich Bewerbe abgehalten und geplant. Für jede Teilnahme gibt’s eine signierte Rangliste persönlich übergeben oder ist diese auf www.schuetzenverein-mistelbach.org abrufbar.

Interessenten finden laufend aktuelle Informationen, Fotos und Berichte über vergangene und auch über anstehende Aktivitäten und Events auf www.schuetzenverein-mistelbach.org oder direkt beim Oberschützenmeister Josef Kohzina unter Tel. 0660/7626555.

