Die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag hat gemeinsam mit vielen Feuerwehrkameraden aus den benachbarten Wehren vergangene Woche am Stadtfriedhof Mürzzuschlag Ehren-Oberbrandinspektor Walter Buchmaier, ihren dienstältesten Kameraden, die Letzte Ehre erwiesen.

Buchmaier trat mit 17 Jahren der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag bei und diente mit großer Wertschätzung in verschiedenen Aufgabenbereichen. Bis zuletzt besuchte er immer wieder seine Kameraden und speziell die der Seniorengruppe.

Landesfeuerwehrrat und Kommandant Rudolf Schober zeichnete in bewegten Worten den Werdegang und die Verdienste des Feuerwehrmannes auf.