Wir, die SchülerInnen der HLW Krieglach wollen unseren Horizont erweitern!

29.09.2017, 08:57 Uhr

Im September konnte die diesjährige 3HL der HLW Krieglach an einem aufregenden Projekt teilnehmen. Neun Schülerinnen meldeten sich, jeweils eine Gastschwester oder einen Gastbruder aus dem spanischen Algeciras aufzunehmen.Ein Projekt, das im letzten Jahr von den Professorinnen Katrin Gonzales und Cristina Saez initiiert wurde, fand zu Beginn des heurigen Schuljahres seine Fortsetzung: der Schüleraustauch mit der spanischen Partnerschule Colegio Los Pinos in Algeciras.Einige Tage lang waren die spanischen Mädchen und Burschen zu Gast in Krieglach. Gemeinsam erkundete man unter anderem die Bundeshauptstadt und organisierte zu Ehren der Gäste so manche Attraktivität. „Für die jungen Menschen ist dies immer eine besondere Gelegenheit, andere Kulturen und Bräuche kennenzulernen. Unsere Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Spanisch- bzw. Deutschkenntnisse und haben außerdem sehr viel Spaß dabei. Ich bin mir sicher, dass wir uns alle gerne an die gemeinsamen Tage mit unseren Spaniern erinnern und ich hoffe, dass die entstandenen Freundschaften lange bestehen bleiben“, so das Fazit von Katrin Gonzales.