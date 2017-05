Aichfeld-Lions unterhielten sich köstlich - aber nicht beziehungslos

14.05.2017, 18:12 Uhr

Über einen Mangel an Gelegenheiten zum Feiern brauchen sich die Lions aus dem Aichfeld nicht zu beschwerden. Nicht nur, daß Lions International heuer weltweit das 100jährige Gründungsjubiläum feiert und die Österreichische Lions-Geschichte vor 65 Jahren begonnen hatte; auch der Lionsclub Aichfeld-Murboden wird heuer 35 Jahre alt. „Anlaß genug, um die Feste so zu feiern, wie sie fallen“, meinte Präsident Fritz Uitz, der am vergangenen Freitag zu einer außergewöhnlichen Activity nach Fohnsdorf trommelte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.