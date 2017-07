24.07.2017, 15:48 Uhr

Hunderte begeisterte Besucher aller Altersklassen säumten den Gaaler Pfarrgarten und genossen eine Nacht lang beste Unterhaltung in punkto Musik und Kulinarik: Ihr traditionelles Almrauschfest veranstaltete die Ortsgruppe Gaal der Landjugend am vergangenen Samstag erstmals im Pfarrgarten der Gemeinde Gaal und verzeichnete damit einen großartigen Erfolg. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.