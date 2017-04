Bretsteiner Musiker luden zu Wunschkonzert

24.04.2017, 17:45 Uhr

Wer sich einen vollendeten Klang wünschte, der war am vergangenen Samstag im Saal des Gasthauses Beren richtig: Die große Wirtsstube hatte sich in einen Konzertsaal verwandelt, als der Musikverein Bretstein sein diesjähriges Wunschkonzert mit dem „Steckenschnitzermarsch“ in Erinnerung an den erst kürzlich verstorbenen Kobenzer Musiker und Komponisten Helmut Zechner eröffnete. Die musikalische Gesamleitung lag in den Händen von Kapellmeister Alfred Größing, der für die Programmauswahl und die perfekte Einstudierung verantwortlich zeichnete. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.