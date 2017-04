64 Judenburger Sportler holten sich 141 Meistertitel

25.04.2017, 12:01 Uhr

64 Sportlerinnen und Sportler holten bei den unterschiedlichsten Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene im vergangenen Jahr 141 Meistertitel in ihre Heimatstadt Judenburg. Diese stolze Bilanz lag der diesjährigen Sportlerehrung der Stadtgemeinde Judenburg zugrunde, zu der am vergangenen Donnerstag in das Veranstaltungszentrum eingeladen wurde. Meistertitel, die nicht nur in Österreich und der Steiermark geholt wurden, sondern auch Leistungen über die Grenzen dieser Länder hinaus dokumentierten. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.