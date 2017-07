Alles nur aus Liebe zum Pferdesport

20.07.2017, 10:00 Uhr

Für Wolfgang, Gudrun und Jasmin Pirker gab es bei den Zeltweger Reitsporttagen enorm viel zu tun.

Ein „Tausendsassa"

Als Coach und Manager aktiv

Tochter Jasmin erfolgreich

Gudrun Pirker sorgte bereits für Schlagzeilen

Alpenspan - aus gesundem Holz geschnitzt

Erfolgreiche Vermarktung

Produktion von Parcoursstangen

Im Mekka des Pferdesportes dabei

Zukunftsvision im Plan

Zu den Personen

MURTAL. Ob es darum ging, die Pferde seiner Tochter Jasmin und seiner Gattin Gudrun zu satteln, ihnen sowie Alpenspan-Aushängeschild Dieter Köfler rund um die Parcourseinsätze ganz fest die Daumen zu drücken oder für gute Laune und perfekte Bedienung der Gäste im VIP-Bereich zu sorgen, Wolfgang Pirker war anlässlich der Zeltweger Reitsporttage einmal mehr ein gefragter und viel beschäftigter Mann.Der Vizepräsident des Veranstalters Reitclub Farrach-Kaltenegger ist ein Tausendsassa sowohl in beruflicher als auch sportlicher Hinsicht. Als Alpenspan-Vertriebschef tingelt er seit nunmehr 27 Jahren mit dem Erfolgsprodukt der Johann Pabst-Holzindustrie rund um den Erdball. Sportlich gesehen hat er sich nicht nur als ehemaliger Kicker des FC Obdach, sondern auch als aktiver Reitsportler einen Namen gemacht: „Hin und wieder schwinge ich mich auch noch auf den Sattel, insbesondere beim Strandreiten bei unseren Ausflügen nach Lignano.“In erster Linie hat Pirker seine Reitkarriere beendet, um seiner Gattin und seiner Tochter als Coach und Manager zur Seite zu stehen und es ihnen damit ermöglicht, ihr Hobby ausleben zu können. So reisen sie gemeinsam alljährlich an mindestens zwanzig Wochenenden im Truck mit ihren Vierbeinern durch die Lande, um bei nationalen und internationalen Turnieren hoch zu Ross erfolgreich zu sein.Oft ist mit Sohn und Bruder Dominik, der 15-Jährige sitzt selbst nicht im Pferdesattel, hilft aber in der Betreuung und beim Daumendrücken kräftig mit, auch das vierte Familienmitglied mit dabei.Die Augen und Daumen sind beim „Herrn des Hauses“ als Teamchef des Alpenspan-Springreitteams natürlich auch auf die „Grünjacken“ im Teilnehmerfeld gerichtet. Bei den Zeltweger Reitsporttagen war dies in erster Linie Dieter Köfler, der seinem „Boss“ mit dem Sieg beim „Murtaler Springchampionat“ natürlich eine große Freude bereitet hat.Groß war die Freude bei „Papa“ Wolfgang auch über das erfolgreiche Abschneiden seines talentierten Sprösslings Jasmin. Die 12-Jährige befindet sich gerade im Umbruch und wechselt behutsam von der Pony-Springreitszene zu den Großpferden. Mit Mamas-Spitzenpferd „Alpenspan Citadelle“ steht ein passender Vierbeiner im Stall und Jasmin konnte bereits beim Turnier in Farrach mit Podiumsplatzierungen ihr Talent auf höherem Niveau bestätigen. In der Ponyklasse durfte sich das sympathische Mädel, welches schon seit dem fünften Lebensjahr im Pferdesattel sitzt, auf „Nobless oblige“ ebenfalls über Top 3-Ränge freuen. Darauf war auch das Trainerduo des erfolgreichen Mädels, Marion Galler und Max Kaltenegger, stolz.„Mama“ Gudrun war am zweiten Turnierwochenende in erster Linie als Betreuerin ihrer Tochter im Einsatz, hat aber anlässlich des Casino Grand Prix-Wochenendes gute Platzierungen einreiten können. Die 46-Jährige hat in ihrem bisherigen Karriereverlauf als Mitglied des Reitclubs Farrach-Kaltenegger auch bei ihren internationalen Turnierauftritten, wie beispielsweise bei der Global Championstour in Wien, CSI* San Giovanni in Marignano, CSI* Val Gardena oder beim Großen Preis der Sportstadt St. Veit und in Treffen bei der Familie Glock, mit Siegesritten und Top 3-Platzierungen auf ihrem Erfolgspferd „Alpenspan Citadelle“ Schlagzeilen gemacht.„Wer hoch hinaus will, muss sich was trauen“, lautet der Leitsatz von Wolfgang Pirker, welchen er seit 1990 als Alpenspan-Vertriebschef beruflich umsetzt. Damals ist er mit dem Obdacher Holzindustriellen Siegfried Pabst bei der größten Pferdemesse „Fieracavalli“ in Verona zu Gast gewesen, sie haben mit „Entstaubten Hobelspänen“ ein neuartiges Produkt entdeckt.„Das können wir auch“, waren sich beide sicher und ein halbes Jahr danach stand im Zirbenland eine Produktionsanlage und die erfolgreiche Vermarktung der entstaubten Hobelspäne der Firma Pabst, aus dem später die Marke „Alpenspan“ entstand, hat begonnen. „Das Erfolgsrezept ist, dass bei uns Zeit investiert, langsamer und genauer gehobelt wird und deshalb der Span auch besonders weich, groß und flauschig wird. In der Box wirkt er saugstark und ist dabei voluminös und staubfrei“, erzählt Pirker.Neben der hochwertigen Einstreu hat sich die Johann Pabst Holzindustrie auch der Produktion von Parcoursstangen gewidmet und ist seit der Jahrtausendwende auch exklusiver Lieferant von Hindernisstangen für die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften und alle bedeutenden Springreitprüfungen weltweit. „Unsere Stangen sind extrem leicht und fallen daher auch leichter. Die Verletzungsgefahr für Pferd und Reiter wird dadurch vermindert“, so der Alpenspan-Boss.Für Pirker ging es direkt nach dem Farracher Turnier nach Deutschland, wo noch bis 23. Juli anlässlich des CHIO Aachen - wo übrigens seit zwölf Jahren, wie bei den Springreitevents weltweit, staubfreier „Span“ aus dem Zirbenland verwendet wird - das Weltfest des Pferdesports am Programm steht. Bei diesem wichtigsten Meetingpoint rund um den Pferdesport, vergleichbar mit Kitzbühel im alpinen Skirennsport, ist alles vertreten, was rund um den Erdball Rang und Namen hat.Thema war dabei im Gespräch mit Hugo Simon und weiteren namhaften internationalen Experten eine weitere Zukunftsvision, wie Pirker verrät: „Fliegen im Stall sind generell ein großes Problem und vor allem in den südlichen Breitengraden eine enorme Belastung. Daher wird an einer Innovation und einem Produkt gearbeitet, welches die Fliegen vom Stall abhalten soll. Unsere Einstreu wird mit einem speziellen Duft, welchen die Fliegen meiden, versehen. Keine Fliege wird getötet, sondern nur vom Stall abgehalten.“(Jg. 1965)Alpenspan-Vertriebschef, Vizepräsident des RC Farrach-Kaltenegger, Coach und Manager.(Jg. 1971)Größte Erfolge: Mehrfache Siegerin und Top 3-Platzierungen bei CSI*Springprüfungen, zwei Siege bei der Global Champions-Amateurtour in Wien.(Jg. 2005)Größte Erfolge: Reiter-Vierkampf-Staatsmeisterin 2016 und Landesmeisterin 2017,Siege und Top 3-Platzierungen im Ponyspringen.ALFRED TAUCHER / FRITZ MEYER