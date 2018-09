Dreifachsieg für Audi

22.09.2018, 15:42 Uhr

DTM: Lokalmatadore Lucas Auer und Philipp Eng in den Punkterängen.

Audi-Piloten triumphierten

Rang sechs für Auer, Rang acht für Eng

Di Resta führt die Gesamtwertung an

Sonntag-Rennen um 13.30 Uhr

DTM Spielberg

Schumacher-Triumph im Formel 3-Rennen

Gesamtführung übernommen

SPIELBERG. Beim ersten von zwei Rennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) hatten traditionellerweise die Audi-Piloten am Red Bull Ring in Spielberg nach der Zielflagge wieder einmal Grund zum Jubeln.Der Deutsche Rene Rast sicherte sich unter gütiger Mithilfe seiner Markenkollegen Mike Rockenfeller (GER) und Nico Müller (SUI) nach einer turbulenten Schlussphase mit Safety-Car-Einsatz seinen dritten Sieg in Serie und hat sich die Chance offengehalten, im Kampf um den Fahrertitel mitzumischen.Der Österreicher Lucas Auer fightete sich trotz verpatztem Boxenstopps noch auf Rang sechs vor, sein Landsmann Philipp Eng konnte sich auf Rang acht im Endklassement platzieren.In der Gesamtwertung nach 17 von 20 Rennen führt der Brite Paul di Resta (Mercedes, 217 Punkte) vor seinem Landsmann und Mercedes-Markenkollegen Gary Paffet (206) und Rene Rast (174). Lucas Auer hält bei 118 Zählern, Philipp Eng hat 96 Punkte am Habenkonto.DTM-Rennen Nummer zwei am Red Bull Ring wird am Sonntag, 23. September, um 13.30 Uhr gestartet.1. Rene Rast (Audi)2. Mike Rockenfeller (Audi)3. Nico Müller (Audi)4. Paul di Resta (Mercedes)5. Jamie Green (Audi)6.(BMW)7. Marco Wittmann (BMW)8.(BMW)9. Augusto Farfus (BMW10. Gary Paffet (Mercedes)Der Deutsche Mick Schumacher ist in der Formel 3 auch bei schwierigen Bedingungen nicht zu stoppen. Der 19-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte in Spielberg im elften Rennen seinen siebenten Sieg. Der Österreicher Ferdinand Habsburg wurde Fünfter.Mit vier Erfolgen in Serie greift Schumacher in der Rennserie als neuer Gesamtführender erstmals nach dem Titel. „Dass es seit Spa-Francorchamps bei mir so gut läuft, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich tue alles dafür, dass es so weitergeht“, meinte Schumacher, der auf trocken werdender Strecke nach starken Regenfällen zu Rennbeginn den Sieg nach Hause fuhr.