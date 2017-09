Katastrophale Leistung abgeliefert: Ein Debakel

28.09.2017, 10:59 Uhr

Fünf Gegentore aus fünf Standardsituationen kassiert!

St. Peter/Frst. - Therme Aqualux Fohnsdorf 5:0 (5:0)

Drei-Tore-Rückstand nach nur zwölf Minuten

Heimteam hatte leichtes Spiel

Zweite Halbzeit nur mehr Formsache

Der Fohnsdorfer Aufschwung hielt nicht lange. Ohne Ordnung, ohne erkennbares System lief die Truppe in ein Debakel, kassierte nach einer guten halben Stunde bereits fünf Gegentore, alle jeweils nach Standardsituationen!Die Chemie zwischen Trainer Hausberger und einigen Spielern scheint absolut nicht zu passen.Brosch brachte St. Peter bereits in Minute sechs völlig freistehend 1:0 in Führung, niemand fühlte sich für den Freiensteiner Kicker zuständig. Zwei Minuten später Freistoß von rechts für die Heimischen, Kopfball von Neuhold, 2:0. Vier Minuten später eine Kopie des zweiten Tores: Wieder Freistoß von rechts, diesmal landete der Kopfball von Brosch im Netz von Torhüter Wieser, 3:0.Die Freiensteiner hatten leichtes Spiel gegen die kopflos agierenden Gäste: Berisha erhöhte per Freistoß auf 4:0 (32. Minute). Schachner war nach einem kurz abgespielten Freistoß in Minute 35 zum 5:0 erfolgreich.Nach Seitenwechsel begnügten sich die Heimischen mit dem Verwalten des Vorsprungs, die harmlosen Fohnsdorfer konnten keine Akzente mehr setzen und mussten mit einer klaren Niederlage die Heimreise antreten.