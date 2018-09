Paddler tummelten sich in der Mur

17.09.2018, 18:23 Uhr

150 Teilnehmer aus mehreren Nationen waren mit über 100 Booten bei der Mur-Challenge im Einsatz.

MURTAL. Drei Tage lang standen das Murtal und Leoben ganz im Zeichen des Wassersportes mit dazugehörigem Rahmenprogramm. Bei der „Keli-Mur Challenge“ mit dem Ausgangspunkt der Murinsel in Großlobming nahmen nicht nur Genusspaddler die einzelnen Bewerbe unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in Angriff.Auch Kapazunder wie Olympiateilnehmerin Yvonne Schuring, Ex-Weltmeister Gerhard Peinhaupt oder der achtfache Kajak-Staatsmeister Marcel Bloder ließen es sich nicht nehmen, vor Ort kräftig in die Paddel zu schlagen.Mehr über diesen Event lesen Sie in der kommenden Printausgabe der Murtaler Zeitung.