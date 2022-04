BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die 7-Tage-Inzidenz wies am Morgen des 8. April 1.548,8 positiv getestete Personen pro 100.000 Einwohner fĂĽr den Bezirk Neunkirchen aus (am Vortag 1.752,7). In absoluten Zahlen sind das 1.337 positiv getestete Personen innerhalb der vergangenen 7 Tage (am Vortag 1.513).

Blick auf den Nachbarbezirk

Im benachbarten Bezirk Wr. Neustadt Land wurden 1.422,2 Personen pro 100.000 Einwohner (1.124 in absoluten Zahlen) positiv getestet; in Wr. Neustadt Stadt sind es 1.382,0 (642 in absoluten Zahlen).

      
  Quelle: AGES Dashboard