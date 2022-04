BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kommentar über die vielen Begegnungen mit Holz.

Einmal im Jahr dreht sich in unserer Redaktion alles rund ums Holz. Und jedes Jahr komme ich aus dem Staunen nicht heraus, in wie vielen Bereichen dieser Werkstoff seine Berechtigung hat. Ganz egal, ob jemand ein Holzinstrument spielt (mehr dazu hier), oder ob er daraus eine Tourismus-Attraktion macht (mehr dazu hier). Besonders beeindruckt hat mich diesmal aber der Besuch des familiär geführten Sägewerks von Familie Pirkner in Schwarzau im Gebirge (mehr dazu an dieser Stelle). Warum? Weil hier kein Abfall anfällt. Jeder Span, jeder Holzsplitter wird noch verwertet. Bravo!