BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die 7-Tage-Inzidenz weist mit 28. Mai 17,4 (am Vortag: 13,9) positiv getestete Personen pro 100.000 Einwohner für den Bezirk Neunkirchen aus. In absoluten Zahlen sind das 15 positiv getestete Personen (12 am Vortag) innerhalb der vergangenen 7 Tage gewesen. Damit ist die Zahl der positiven Tests erneut leicht gestiegen.

Blick in den Nachbarbezirk

Im benachbarten Bezirk Wr. Neustadt sind 19,2 Personen pro 100.000 Einwohner (15 in absoluten Zahlen) positiv getestet worden; in Wr. Neustadt Stadt 21,8 (10 in absoluten Zahlen).

              Quelle: AGES Dashboard