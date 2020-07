SEMMERING. An der südlichen Grenze Niederösterreichs zur Steiermark liegt in einer Höhe von 985 m ü.A. am Semmering-Pass der zum Bezirk Neunkirchen gehörige Höhenluftkurort Semmering. Dort befindet sich in unmittelbarer Nähe des altehrwürdigen Hotels Panhans die Pfarrkirche zur Heiligen Familie. Sie wurde 1894/95 im neuromanischen und neugotischen Stil unter dem Protektorat des Fürsten Liechtenstein an der Hochstraße errichtet.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel hatte die Kirche bis ca. 1905 nur ein provisorisches Holzdach. 1907/08 erfolgte die Vollendung der Hauptfassade und der Zubau des Seitenschiffes. 1934 wurde die ehemalige Filialkirche von Maria Schutz zur Pfarrkirche erhoben.

Heute ist sie ein bauliches Kleinod am Semmering!

Aber seht bitte selbst, ich habe Euch einige Bilder mitgebracht!

