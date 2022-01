BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ferdinand Hampl ist untrennbar mit der Geschichte dieses Kraftwerksstandorts verbunden denn er wurde genau hier geboren.

Ferdinand Hampl vor dem Ort seiner Geburtsstätte.

Das Kleinwasserkraftwerk Gloggnitz, das optisch eher an ein Lustschlösschen des Adels erinnert, hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

Zwischen 1883 und 1889 von der Papierfabrik Schlöglmühl errichtet diente es anfangs zur elektrischen Versorgung der Fabrik. "1924 wurde das Kraftwerk erweitert. Die noch heute im Betrieb befindlichen Francis-Turbinen erzeugen Strom für rund 400 Haushalte in der Region", berichtet Stefan Zach von der EVN.

Nachfahre des "Turbinenwärters"

Ferdinand Hampl ist untrennbar mit der Geschichte dieses Kraftwerksstandorts verbunden denn er wurde genau hier geboren. Zach: "Sein Vater war damals 'Turbinenwärter' und die Familie lebte in der Werkswohnung im Kraftwerksgebäude."

83 Jahre später besuchte Hampl sein altes Zuhause und erinnerte sich: "Ich habe hier 16 Jahre lang so viel erlebt – Kindheit, Krieg, Jugend – diese Zeit hat mich für mein restliches Leben geprägt", so Hampl.

Zach meint: "In einem Kraftwerk geboren und neben Turbinen groß zu werden ist schon etwas ganz Besonders. Vielleicht ist Ferdinand Hampl deshalb immer noch so voller Lebensenergie."

Wissenswertes zum Kleinwasserkraftwerk Gloggnitz

Das Kraftwerk nutzt das Wasser des Schwarzaflusses. Die Wehranlage zur Wasserausleitung befindet sich zirka 490 Meter oberhalb des Kraftwerksgebäudes. Mitte der achtziger Jahre (1984) wurde das Kraftwerk von der EVN erworben und komplett modernisiert. So erfolgte der Einbau eines Zwischengetriebes, neue Generatoren und Rechreinigungsmaschinen wurden installiert. Außerdem wurde das Kraftwerk mit einer Turbinenautomatik ausgestattet, die je nach Wasserangebot die beiden Maschinensätze anfährt bzw. abstellt. Das revitalisierte Kraftwerk mit einer Leistung von 290 kW erzeugt pro Jahr etwa 1,16 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom.