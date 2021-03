BEZIRK NEUNKIRCHEN. Fortsetzungsroman: Mit der Buchverkauf wird das Projekt "AIDS-Waisenkinder in Theni", Indien, unterstützt.



Bei meinen Besuchen einiger Familien begegnen mir die unterschiedlichsten Menschen, die auf unterschiedlichste Art und Weise ihr Schicksal meistern.

Eine Großmutter und zwei Enkel, Bub und Mädchen − Der Bub ist HIV positiv. – Mit einem Mikrokredit kauft sie eine Kuh, verleiht sie an Nachbarn und bestreitet so den Lebensunterhalt, einschließlich Rückzahlung des Kredits.

Eine Mutter mit Tochter – Sie sammeln gefallene, überreife Mangos oder andere Früchte und machen Chutneys daraus zum Verkauf.

Eine Mutter arbeitet in einer Feuerwerksfabrik – Von den beiden Kindern ist eines körperlich behindert, das andere studiert »engineering« und gehört zu den Besten am College.

Großmutter und Großvater mit ihrer Enkelin − Sie leben in einem Raum und verdienen ein paar Rupien mit Bügeln auf der Straße.

Ein Bub, etwa 13 Jahre, ganz allein − Er kommt zum Hospiz, um einmal monatlich Reis zu holen. Er war ein »drop-out«, kehrt wieder in die Schule zurück und lebt nun bei einer Tante.

Ihre Behausungen sind winzig, oft nur einige Quadratmeter, Palmzweige als Dach, ein Blechverschlag als Tür und ein paar Töpfe bei der Feuerstelle im Freien sind alles, was sie haben.

Ich sehe die selbstbewussten jungen Menschen und weiß, dass jeder Euro für das Projekt »Aids Orphaans in Theni« zum Gelingen ihres Lebens beitragen kann. Und ich bin den vielen Freunden und Bekannten dankbar, die sich durch Spenden an diesem Projekt für Waisenkinder im Bezirk Theni in Tamil Nadu beteiligt haben und weiterhin mithelfen.

»Geschenke geben und Geschenke nehmen,

Bei anderen speisen, anderen Speise reichen,

Freuden und Sorgen miteinander teilen.

Hier diese sechs sind der Freundschaft Zeichen.«

(Aus Sanskrit Poesie, learned by heart.)

Zur Sache

Geh hin, wo der Pfeffer wächst

Reisenotizen aus Nepal und Indien | A travelogue from Nepal and India

Erika Hager

ISBN: 978-3-99028-491-9 19 x 12 cm, 174 S

€ 18