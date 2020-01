BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wer im Interesse der Haus- und Wildtiere gehofft hatte, das Böllerschießen ist nach der Silvesternacht vorbei, wird enttäuscht. Zumindest im Ternitzer Hochhaus-Krätzel.

Schießen was das Zeug hält – leider auch am Feiertag.

Foto: privat

hochgeladen von Thomas Santrucek

Eigentlich ist der 1. Jänner ein Feiertag. Doch das kümmerte drei Halbstarke – einen pummeligen Orientalen in dunkler Jacke, einen dürren Kleinen in einer gelben Kaputzenjacke und einen Burschen in einer hellblau-dunkelblauen Jacke mit orangem Querstreifen wenig. Die Jugendlichen, die sich im Bereich der Schule in der Kreuzäckergasse aufhielten, warfen munter weiter ihre Böller, die ihnen offenbar vom Vortag übrig geblieben waren. Und das auch noch nach 13 Uhr. Der verärgerte Ruf eines Anrainers: "Jetzt schleicht's Euch aber dann" wurde nur mit einem "Nein" quittiert.

Erst als angedroht wurde, die Polizei zu holen, machte sich das Trio kleinlaut davon. Eigentlich traurig, wenn hier die elterliche Hand in der Erziehung fehlt und das die Endprodukte sind. Arme Gesellschaft.