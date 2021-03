BEZIRK NEUNKIRCHEN. Es klang bereits an, dass die Abriegelung des Bezirks Neunkirchen aufgrund der hohen Werte der 7-Tage-Inzidenz in einigen Gemeinden wie etwa Grafenbach-St. Valentin wahr werden könnte. Mehr dazu an dieser Stelle. Nun scheint sich das zu bewahrheiten.



Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen sickerte durch, dass es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag tatsächlich zur Abriegelung des Verwaltungsbezirkes Neunkirchen kommen soll. Die Vorbereitungen sollen im Hintergrund von Behördenseite längst angelaufen sein. Schließlich will so ein Unterfangen – das es in der Form noch nie gab – bestmöglich vorbereitet werden. Die Bezirksblätter hakten schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen nach.

Ausbau der Teststraßen Thema

Obwohl bereits unzählige Testmöglichkeiten im Bezirk geschaffen wurden – siehe auch Testungen im Bezirk Neunkirchen – ist das Aufstocken der Test-Kapazitäten ein heißes Eisen.

Bleiben Sie dran, wir tun es auch!