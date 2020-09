BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 04.09.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Ein Moped Diebstahl, der am Samstag, den 29. August begangen wurde, konnte in kürzester Zeit aufgeklärt werden. Als Täter wurde Günther B. (20) aus Neunkirchen ausgeforscht.

Der Student Rudolf Schwarz (16) aus Ternitz hatte sein Moped in der Schießstättgasse in Neunkirchen abgestellt. Als er dieses gegen 21.30 Uhr holen wollte, musste er zu seinem Leidwesen feststellen, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Schwarz wusste, dass sein Moped von einem Nichteingeweihten nicht gestartet werden kann, da im Fahrzeug ein Zündunterbrecher eingebaut ist. So begab er sich mit seinem Freund Helmut P. auf die Suche nach dem Moped.

In der Fabriksgasse sahen sie dann einen Burschen, der ein Moped gerade in die Schoellerstraße schob. Schwarz erkannte das Fahrzeug sofort als sein Eigentum. Gemeinsam mit seinem Freund suchte er die Polizei auf und erstattete Anzeige.

Auf Grund der Personsbeschreibung des Täters konnte dieser, es war Günther B., ausgeforscht werden. B. hatte nach einigen missglückten Startversuchen das Moped auf einer Wiese nächst der Schoellerstraße versteckt.