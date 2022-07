BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kommentar über Differenzen mit Halbstarken im Pittental. Sag uns deine Meinung!



Eine Pittentalerin hatte mehrere negative Erfahrungen mit Jugendlichen (mehr dazu an dieser Stelle). Grundfalsch wäre, alle über einen Kamm zu scheren. Es gibt immer und überall unrühmliche Ausnahmen. Ganz egal in welchen Altersschichten. Was mir allerdings auffällt ist, dass gewisse Benimmregeln, die stets Standard waren, heute zur Ausnahme werden. Ein höfliches Grüßen zum Beispiel scheint überholt. Oft darf man als Erwachsener überglücklich sein, wenn man mit einem leisen "Hallo" begrüßt wird. Machen wir es uns einfach und schieben wir flegelhaftes oder "mufflates" Benehmen am besten auf die Hormone. Zum Glück geht die Pubertät vorbei.

