Salat, Kürbisse, Kräuter und Paradeiser – das und noch viel mehr gedeiht in einem Hochbeet prächtig. Vorausgesetzt natürlich, dass es richtig angelegt wurde.

Helene Kuntner, Abteilungsleiterin im Lagerhaus Ternitz, hat wertvolle Tipps für das perfekte Hochbeet parat: "Ein Kupferband ist ein guter Schneckenschutz. Und auch auf die richtige Erde kommt es an, damit es gute Erträge gibt." Hier schwört Kuntner auf Komposterde und einen guten, biologische Dünger. "Der je nach Kultur zu verwenden ist". so die Gartenexpertin. Bereits beim Aufbau sollte man außerdem an einen Nagetierschutz denken. "Damit sich keine Nager einnisten können. Mulchen z.B. mit Elefantengras hält Schnecken ab, hält die Feuchtigkeit besser und unterdrückt außerdem den Unkrautwuchs", so Kuntner.