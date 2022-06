BEZIRK NEUNKIRCHEN. Mit seinem "Natur macht Sinn"-Kletterpark bringt Werner Barta Kindern und Naturliebhabern Action im Grünen näher (mehr dazu an dieser Stelle). Aber wie er verrät "erlebe ich Natur macht Sinn schon Jahrzehnte tagtäglich bei meinen Touren – sei es bei Skitouren, beim Klettern, beim Hike&Fly, in den Bergen, oder auch beim Arbeiten im Wald beim Zelten mit Lagerfeuer".

Das Geheimnis heißt Entschleunigung

Warum sich in die Natur wagen, wo es doch auf der Couch vorm Fernseher sooo unendlich viel bequemer ist? "Weil sie entschleunigt, dir irrsinnige Kraft gibt und Glücksmomente beschert", so der Wartmannstettener.

Bewegung und Abenteuer in der Natur - häufig in der Gemeinschaft – macht Barta glücklich. Ein Gefühl, mit dem er ganz und gar nicht alleine ist. "Und das möchte ich auch meinen Natur macht Sinn-Gästen näher bringen", lächelt der bewegungshungrige Naturfreund.

"Natur macht Sinn" – mehr als nur ein Familienausflug