BEZIRK NEUNKIRCHEN. Schwarzaus ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner sprach bei Landeshauptmann-Vize Stephan Pernkopf für ein neues Feuerwehrhaus vor.

Plötzlich kommt Bewegung rein: LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Bürgermeisterin Evelyn Artner und Kommandant Thomas Streng v.l.) mit Feuerwehrhaus-Plänen.

Foto: NLK Pfeiffer

hochgeladen von Thomas Santrucek

Zum Arbeitsgespräch mit Landeshauptmann-Vize Stephan Pernkopf wurde ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner von LA Hermann Hauer, Gemeindevorstand Thomas Elian, Feuerwehrkommandant Thomas Streng und seinem Stellvertreter Andreas Streng begleitet.

"Wir brauchen ein neues Haus, das ist eine Notwendigkeit"

Damit war auch das Thema des Dialogs klar: das Feuerwehrhaus in Schwarzau am Steinfeld. Denn das ist mittlerweile sehr in die Jahre gekommen. "Das Dach ist undicht, die Feuchtigkeit macht sich im Mauerwerk bemerkbar, die Heizung ist unwirtschaftlich und die Garagen sind für die Fahrzeuge zu klein", so die Ortschefin: "Fachleute haben das aktuelle Feuerwehrhaus begutachtet und sind zum Entschluss gekommen, einen Neubau anzustreben. Wir brauchen ein neues Haus, das ist kein Geschenk, sondern eine Notwendigkeit."

Bereits Artners Vorgänger, Günter Wolf (SPÖ), wies gemeinsam mit dem Feuerwehrchef vor zwei Jahren auf diese Notwendigkeit hin.