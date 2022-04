BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Autokauf ist Vertrauenssache; die Wahl der Werkstatt noch viel mehr. Bei beidem kann das Autohaus Windisch punkten.



"Seit über 10 Jahren betreuen wir unsere Hyundai Kunden hier am Standort Petersbaumgarten. Wir sind ein familiäres Team", so Chef Michael Windisch.

Die bestens geschulten KFZ-Techniker des Autohauses kümmern sich auch gerne um außergewöhnliche Anliegen rund um Ihr Fahrzeug – und dabei muss der Kunde nicht unbedingt mit einem Hyundai kommen.

Bei der Annahme sitzt ein junger, motivierter Mitarbeiter. "Der außerdem ein ausgebildeter Karosseriebautechniker und Lackierer ist, und sich somit auch perfekt um sämtliche Karosserie- und Lackschäden kümmern kann", so Windisch.

Was dem Chef selbst am meisten an seinem Job "taugt"? "Wenn wir unseren Kunden Probleme abnehmen können und für ihre Sicherheit sorgen dürfen", lächelt der Autohaus-Betreiber.

Autohaus Windisch

Tel.: 02629/2400

Hauptstraße 29

2840 Petersbaumgarten

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden