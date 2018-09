Wieder schwerer Unfall bei Schoeller

13.09.2018, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 13.09.1968 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Donnerstag, den 5. September, bei Schoeller-Bleckmann in Ternitz.Der 58-jährige Rudolf Jahnson aus Shyrn Nr. 40, Gemeinde Gloggnitz, wurde zwischen den Puffern zweier Waggons eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste sofort von der Rettung in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht werden. Der Unfall hat sich beim Stahlwerk Schrottplatz ereignet. An dem Unglückstag, gegen 6.30 Uhr, stellte der Kranführer Franz Marx aus Grünbach eine Zuggarnitur zusammen. Mit Hilfe eines Magnetkranes schob er die leeren Waggons zusammen. Im selben Moment, als er gerade wieder einen Waggon gegen die abgestellte Garnitur schob, wollte Jahnson noch zwischen den Waggons durchgehen. Dabei dürfte er den Abstand überschätzt haben. Er geriet zwischen die Puffer und erlitt dadurch schwere Quetschungen.Im Krankenhaus Neunkirchen wurde der Mann sofort operiert. Er hat sich einen Milzriss, einen zweifachen Zwerchfellbruch, einen Rippenbruch und eine Zerreißung des Zwerchfelles zugezogen. Außerdem erlitt er eine Zerquetschung der linken Nebenniere, eine Prellung der linken Niere und einen Bauchwandbruch. Trotz diesen schweren Verletzungen geht es dem Verunglückten, den Umständen entsprechend, schon etwas besser.