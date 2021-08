Keine Langeweile in den Sommerferien: Unsere Kinder arbeiten und nehmen Meisterbriefe für ihre Werkstücke mit nach Hause.

NÖ. „Kreatives Arbeiten mit Werkzeugen und unterschiedlichen Materialien – spielerisch Berufe kennenlernen und dabei die eigenen Talente entdecken. Die WIFI Kids Academy ist für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren genau das richtige Ferienprogramm“, ist sich Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker sicher.

Bei der WIFI Kids Academy entdecken die Kinder Berufe wie Mechatroniker, Schneider, Schmied, Tischler, Fliesenleger, Elektrotechniker und noch viele mehr. In den ersten acht Tagen haben bereits über 300 Kinder das Angebot angenommen.

Foto: WIFI NÖ

Workshops ein voller Erfolg

Mit einem Corona-Sicherheitskonzept im Hintergrund finden die Workshops wochenweise an vier Standorten statt: In St. Pölten und Neunkirchen noch bis 6. August, in Mödling und Gmünd von 9. bis 13. August. „Das Programm kann tageweise gebucht werden, um 30 Euro pro Tag. Am Ende jedes Workshops dürfen sich die Kinder ihre selbstgemachten Werkstücke und sogar einen miniMeisterbrief mit nach Hause nehmen“, erklärt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Im Kostenbeitrag von 30 Euro sind Verpflegung und Arbeitsmaterialien enthalten. Anmeldung und alle Informationen unter www.noe.wifi.at/kidsacademy