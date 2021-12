Das Smartphone hat besonders während der Pandemie für Senioren an Bedeutung gewonnen, um nicht von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Emporia entwickelte eine spezielle Handyschule für Senioren.

OÖ. 54 Prozent der Oberösterreicher ab 60 Jahren, die heuer an der repräsentativen Umfrage des OÖ Seniorenbundes durch das Meinungsforschungsinstitut IMAS International teilgenommen haben, geben an, sowohl ein Smartphone zu besitzen als auch ein solches zu verwenden.

Die Anwendungsmöglichkeiten, die der digitale Fortschritt mit sich bringt und die auch für das Smartphone geeignet sind, reichen von elektronischen Amtswegen bis hin zum Einsatz im privaten Bereich, beispielsweise zum Online-Banking oder Online-Einkauf. In den letzten Jahren stieg der Anteil der Senioren, die die Vorteile von Smartphones und anderen technischen Hilfsmitteln nutzen, stark an.

„Durch digitale Hilfsmittel werden viele unserer alltäglichen Aufgaben erleichtert. Mit dem Wissen, diese richtig anzuwenden, erleichtern sie unsere Aufgaben und unterstützen dabei, sich Neues anzueignen sowie mit Familie und Bekannten besser in Kontakt zu bleiben. Insbesondere die Einschränkungen im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie machten und machen das eindrucksvoll sichtbar“, erläutert der Landesobmann des OÖ Seniorenbundes Josef Pühringer Vorteile des digitalen Fortschritts.

Handyschule und Videos

Emporia hat deshalb die emporia Handyschule entwickelt, die mittlerweile seit sechs Jahren sehr erfolgreich durchgeführt wird. Im Rahmen der emporia Handyschule wurden gemeinsam mit Partnern in Österreich und in Deutschland bisher mehr als 200.000 Senioren fit für das Smartphone gemacht. Die Trainings und Schulungen reichen von Einsteiger-Kursen bis hin zum siebenteiligen Smartphone-Führerschein.Parallel dazu hat emporia begonnen, Smartphone-Trainer in Österreich und in Deutschland auszubilden. Vor Corona fanden diese Ausbildungen in Präsenz-Veranstaltungen statt. Jetzt werden die Trainer in Webinaren geschult, die von emporia speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Die Trainer oder Stammtischleiter erhalten überdies von emporia alle Schulungsunterlagen kostenlos zur Verfügung gestellt, ebenso einen Trainingskoffer, der mit Smartphones zum Üben ausgestattet ist.

Eine Videoreihe ist außerdem unter emporia.at/extras/smartphone-abc verfügbar.