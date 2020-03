Dass ein ausgewogenes Frühstück wichtig ist, wissen mittlerweile die Meisten. Trotzdem gehen viele von uns mit leerem Magen aus dem Haus. Vor allem für Kinder ist ein gesundes Frühstück wichtig, um mit viel Energie in den Tag starten und den Schultag bewältigen zu können.

Dieses Birchermüsli eignet sich für ein schnelles Frühstück besonders gut, da es am Vorabend zubereitet werden kann und es zum Frühstück nur noch "aufgepeppt" werden muss - ein schnelles Rezept für alle, die es am Morgen eilig haben.

Zutaten (10 Portionen)

1 Liter Milch

2 Bananen

1 Orange

Zimt

1-2 EL Honig oder etwas Vanillezucker

500 g Haferflocken

Joghurt

frisches Obst

gehackte Nüsse

Zubereitung:

Milch in eine Schüssel (zu der es einen passenden Deckel gibt) leeren. Bananen und Orangen schälen, in Stücke schneiden und zur Milch geben. Zimt und Honig (oder Vanillezucker) zugeben und mit dem Pürierstab fein mixen. Haferflocken zugeben, gut durchrühren und das Ganze über Nacht im Kühlschrank zugedeckt ziehen lassen. Am nächsten Morgen portionieren und mit etwas Joghurt, frischem, saisonalem Obst sowie gehackten Nüssen (je nach Belieben) servieren.

Dauer: ca. 15 min Zubereitung + Ruhzeit über Nacht oder mind. 4 Stunden

Tipp: Die Menge hält sich zwei bis drei Tage im Kühlschrank. Wer weniger möchte, halbiert einfach die Menge im Rezept.

