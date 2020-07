Der ökonomische Aufstieg ist für viele Oberösterreicher durch die Krise gedanklich in die Ferne gerückt. Mit der Krisenbewältigung der Landesregierung scheint die Bevölkerung zufrieden.

OÖ. Im vergangenen November und jetzt, im Juni, hat man 800 Oberösterreicher danach befragt wie sich ihr Lebensstandard in den kommenden Jahren verändern könnte. Meinte zuvor noch ein Drittel, eine Verbesserung stünde bevor, so glauben das heute nurmehr 18 Prozent. Mehr geworden sind dafür jene, die von einer Verschlechterung oder von gleich bleibenden Lebensumständen ausgehen – insgesamt sind das 80 Prozent der Befragten.

Große Zustimmung

Balsam für die Seele der Landesregierung ist da die große Zustimmung zu ihrer Politik: 79 Prozent sind der Meinung, sie gehe in die richtige Richtung – sieben Prozent mehr als noch im Februar, vor Beginn der Corona-Krise in Österreich. „Die Zustimmung zur Landespolitik befindet sich auf einem All-Time-High“, sagt OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Seiner Partei wird von den Befragten auch die höchste Kompetenz beim derzeitigen Thema Nummer eins, Arbeitsmarkt und Wirtsschaft, zugeschrieben.

Krise verändert Top-Themen

Der Klimaschutz wurde bei der Frage nach der größten und wichtigsten aktuellen Herausforderung übrigens auf den zweiten Platz verwiesen. Auch Themen wie Pflege/Altenbetreuung oder der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs sind scheinbar weiter in den Hintergrund gerückt. Das heiße allerdings nicht, dass diese Themen in Zukunft vernachlässigt werden könnten, sagt auch Hattmannsdorfer – das sei eben eine Momentaufnahme in Krisenzeiten.