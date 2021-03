Die Regierungssitzung am 22. März brachte kaum Neuigkeiten. Bei den Corona-Maßnahmen wolle man weiter auf regionales Vorgehen setzen.

OÖ. So könnten im Osten Österreichs, aufgrund vieler Intensivpatienten, Schritte gesetzt werden. In OÖ soll vorläufig alles so bleiben, wie es ist. In Zukunft wolle man eine Verschärfung der Maßnahmen nicht nur von den Ansteckungszahlen, sondern ebenso von der Belegung der Intensivbetten abhängig machen, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Somit gelten bis auf Weiteres folgende Regelungen: Zwei-Meter-Abstand, FFP2-Maskenpflicht (jeweils mit Ausnahmen), Ausgangsbeschränkung von 20 Uhr abends bis 6 Uhr Früh, Treffen nur von zwei Haushalten mit bis zu vier Erwachsenen. Ein negativer Test für körpernahe Dienstleistungen bleibt verpflichtend. Die Gastronomie wird erst nach Ostern aufsperren – ein konkretes Datum gibt es noch nicht.