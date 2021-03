Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres führen am Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr in Österreich Übungsflüge in niedrigen Höhen durch. "In Ausnahmefällen kann dies bis zu 300 Meter über Grund geschehen", warnt das Bundesheer in einer Pressemitteilung.

OÖ. Diese Flüge dienen der Schulung der Orientierungsfähigkeit in niedrigen Höhen und sind für einen sicheren Flugbetrieb unverzichtbar, heißt es. Es werden dafür jeweils zwei Eurofighter eingesetzt, welche vom Boden aus hör- und sichtbar sein werden. Es könne zu erhöhter Geräuschentwicklung kommen, weshalb die Bevölkerung um Verständnis ersucht werde, so das Bundesheer.

Flüge über Oberösterreich möglich

Das mögliche Übungsgebiet umfasst die Ost- und Obersteiermark, das Südburgenland sowie Teile Nieder- und Oberösterreichs. Der genaue Übungsraum werde erst kurzfristig entsprechend der Wetterlage festgelegt.