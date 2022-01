WEPPERSDORF. Kinesiologie bedeutet die Lehre der Bewegung, doch nicht nur das, denn diese Art der Gesundheitsmedizin ist facettenreicher als man denkt! Um genauere Details über dieses vergleichsweise junge Heilverfahren herauszufinden, wurde Kinesiologin Emma Gradwohl aus Weppersdorf über den Ablauf der Sitzungen, über das große Spektrum der Behandlungen, bis hin zu ihrer Arbeitsphilosophie befragt.

Wie alles begann...

„Alles fing damit an, als ich selbst eine Kinesiologin aufgesucht habe. Es gab gewisse Symptome, die allein mit der Schulmedizin nicht wirklich behandelt werden konnten. Ich war damals bereits eine sehr neugierige Frau und suchte nach Alternativen. Und ich weiß jetzt noch, wie befreit, gelöst und voller Selbstverstrauen ich aus diesen Sitzungen gegangen bin.“, mit diesen bewegenden Worten startete Emma Gradwohl das Gespräch. Immer mehr Betroffene suchen Hilfe bei Kinesiologen, um sowohl körperliche, als auch seelische Blockaden zu lösen.

Zwischen den Zeilen lesen

Wie genau läuft denn eine Kinesiologie-Sitzung ab? Anfangs könne das Gespräch schon etwas länger dauern, doch dies sei ausgesprochen wichtig, denn es sei Emmas grundsätzlicher Auftrag, sich zu erkundigen und zu wissen, was sie für ihre KlientInnen tun kann. „Meist sprudeln die Worte dann nur so heraus und nun heißt es zwischen den Zeilen zu lesen. Je nachdem, um welches Wehwehchen es sich handelt, suchen wir die richtige Balance dafür.“ Gemütlich auf der Liege wird mittels eines Muskeltests das weitere Vorgehen herausgefunden, denn der Körper weiß selbst am besten, was er braucht.

Breitgefächertes Spektrum an Behandlungen

Das Spektrum der Kinesiologie-Behandlungen ist sehr groß, auf die Frage, was denn der beste Weg zur Heilung der PatientInnen sei, hatte die Weppersdorferin eine klare Antwort. Dies sei die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, doch da stecke noch weit mehr dahinter. Oft finden seelische Leiden ihren Ursprung in der Kindheit, dies sei dann meist nicht so einfach für die KlientInnen, doch auf jeden Fall essenziell behandelt zu werden!

Der Steinbrocken

Doch wie werden körperliche, sowie seelische Blockaden gelöst? „In der Kinesiologie gehen wir davon aus, dass körperliche und seelische Beschwerden entstehen, wenn der Energiefluss gestört ist. Dann geht es darum, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Der Ursprung der Beschwerden wird von mir lokalisiert, sodass ein Lösungsansatz erarbeitet werden kann.“, erklärte Emma Gradwohl. Eine Blockade kann man sich vorstellen, wie ein riesiger Steinbrocken mitten auf der Straße, den man recht schwer, bis gar nicht überqueren kann und somit nicht an sein gewünschtes Ziel kommt, doch mit Hilfe der Kinesiologie wird diese Blockade gelöst und man hat wieder die Möglichkeit „entstresst“ an sein Ziel zu kommen.

Die „Wohlfühl-Balance“

Auch Angst- und Panikthemen bezüglich Themen, wie Allergien, oder einer Kindeswunschproblematik führen leicht zu seelischen Tiefs. Doch es müssen nicht immer Probleme sein, die die Leute zu mir führen, erläuterte Emma Gradwohl, denn manche KlientInnen kommen auch, um eine ausgewogene „Wohlfühl-Balance“ zu erlangen, kurz um dem Körper Gutes zu tun. Auch die Frage, was denn ihre Arbeitsphilosophie sei, wurde der Weppersdorferin gestellt. „Durch die ganzheitliche Betrachtungsweise ist mir möglich, das Problem, sei es bewusst, oder auch unbewusst, an der Wurzel zu packen. Das Gleichgewicht aus Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen ist für mich immer wieder faszinierend.“, betonte die Kinesiologin klipp und klar. Sie fügte noch hinzu, dass sie an ihrer Arbeit am meisten liebt, wenn sie ihre KlientInnen mit einem Lächeln auf den Lippen, sowie einer Dankbarkeit in den Augen die Praxis verlassen sieht.