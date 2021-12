Bei den zwölf Rinderversteigerungen in Maishofen wurden auch im Jahr 2021 viele Tiere zu Spitzenpreisen verkauft. Eine Übersicht der teuersten Rinder in allen Kategorien gibts im Beitrag. An der Spitze der Liste



MAISHOFEN. Seit mittlerweile 100 Jahren gibt es den Rinderzuchtverband Salzburg – damals gegründet als "Verband der Zuchtgenossenschaften für die Reinzucht des Pinzgauerrindes in Salzburg“. 30 Jahre später – also vor 70 Jahren – wurde die Versteigerungshalle in Maishofen gebaut.

Starker Partner für Landwirte



Die ersten Pläne dafür entstanden bereits in den Vierzigerjahren. Der damalige Obmann des Rinderzuchtverbandes, Anton Huber, und Geschäftsführer Karl Holzmann brachten ihre Vorstellungen für eine Halle auf Papier, bevor Bezirksarchitekt Franz Reisinger sich der Planung annahm. Am 23. September 1951 wurde die Halle dann eröffnet, seither hat sie sich kaum verändert. Der Verband hingegen hat sich zu einem starken Partner für Landwirte entwickelt: Jährlich werden rund 4.000 Zucht- und über 32.000 Nutz- sowie Schlachtrinder vermarktet.

Das war das Jubiläumsjahr



Im heurigen Jubiläumsjahr gab es eine "zufriedenstellende Preisbildung". Trotz Corona-Pandemie konnten in Maishofen planmäßig zwölf Versteigerungen stattfinden, insgesamt waren es 975 in den vergangenen 70 Jahren. Einen Überblick über die Tiere, die in diesem Jahr in den jeweiligen Kategorien am teuersten versteigert wurden, finden Sie in den einzelnen "Kasterln". Die erste Versteigerung im neuen Jahr wird am 20. Jänner 2022 stattfinden.

Auf dem ersten Platz unserer Liste landet ein Pinzgauer Stier: Das Tier der Familie Berger aus Hochfilzen (Recher) wurde bei der Versteigerung am 25. November für 8.250 Euro verkauft und ist somit das am teuersten versteigerte Tier aller Versteigerungen im Jahr 2021.

Über den höchsten Preis bei den Holsteintieren freut sich Familie Höller (Reinbach) aus Sankt Johann. Ihre hervorragende Jungkuh – eine euterstarke Police-Tochter – wurde bei der Versteigerung am 23. September 2021 für insgesamt 4.780 Euro verkauft.

Den Spitzenpreis bei den Fleckvieh-Jungkühen erzielte eine harmonische Jungkuh mit 34 Kilogramm Tagesmelk aus dem Betrieb der Familie Ganitzer (Andex) aus Großarl. Die exterieurstarke Horizont-Tochter wurde bei der Versteigerung am 14. Oktober für 3.720 Euro versteigert.

Den Höchstpreis bei den Fleckvieh-Zuchtstieren erzielte ein genetisch hornloser GS Mysterium Pp-Sohn vom Betrieb der Familie Gruber (Hansengut) aus Saalfelden. Dieser sehr wüchsige Jungstier wurde bei der Versteigerung am 4. November für 3.620 Euro verkauft.

Bei den Red Holsteintieren wurde gleich bei der ersten Versteigerung des Jahres am 21. Jänner 2021 der Höchstpreis erzielt. Eine sehr leistungsbetonte Red Holstein-Jungkuh aus dem Betrieb der Familie Hutter (Eisenhof) in Altenmarkt wurde zum Jahresauftakt für 3.200 Euro versteigert.

Den Bestpreis bei den Pinzgauerkühen erzielte eine exzellente Jungkuh vom Betrieb der Familie Fuchs (Schiederbauer) aus Mittersill. Die exterieurstarke und leistungsbereite Power Red-Tochter wurde bei der Versteigerung am 4. November 2021 für 2.880 Euro gekauft.

Heuer neu: Chronik



Über die Geschichte der Rinderzucht Salzburg gibt es seit dem Herbst eine Chronik, geschrieben von Josef A. Lederer. Sie ist im Büro der Rinderzucht Salzburg erhältlich.

