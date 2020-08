Vom 14.-16. August fanden in Poppendorf im Burgenland die österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften im 3D Bogenschießen statt. Dabei machten die Pinzgauer Vertreter des BSV Glemmerhof mit insgesamt fünf Medaillen auf sich aufmerksam.

POPPENDORF. Nach den Wettkämpfen in Poppendorf haben die Pinzgauer Bogenschützen viel Grund zur Freude. Bei den 3D Bewerben, dessen Sportart der echten Jagd nachempfunden ist und auf tierische Attrappen als Ziele zurückgreift, konnte das Team vom BSV Glemmerhof aus Viehhofen erneut einige Medaillen mit zurück in den Pinzgau bringen.

Damenmannschaft ist Staatsmeister



Besonders herausgestochen hat erneut die Salzburger Damenmannschaft. Die Pinzgauer Ingrid Ronacher, Simone Franz und die Lungauerin Ulrike Steinwender verteidigten ihren Staatsmeistertitel. Doch noch war für die Damen nicht genug: Ronacher sicherte sich in der Compound Klasse den Vizestaatsmeistertitel und Simone Franz holte sich mit dem Langbogen die Bronze-Medaille.

Bei den drei Pinzgauern war nach den Wettkämpfen in Poppendorf viel Grund zur Freude.

Berger auch ohne Visier top



Neben den herausragenden Damen sorgte auch Hermann Berger vom BSV Glemmerhof in Poppendorf für Furore. Der Pinzgauer wurde im Instinktivbogenschießen, also ohne jegliche Zielhilfe österreichischer Vizemeister in der Seniorenklasse und fuhr nach einer ausgezeichneten Leistung mit der Bronze Medaille in der allgemeinen Klasse nach Hause.

