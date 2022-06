Am Vormittag des 20. Juni 2022 ereignete sich laut Polizei auf der Gerlosbundesstraße, zwischen Neukirchen am Großvenediger und Bramberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.



NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER, BRAMBERG, MITTERSILL. Eine 17-jährige Pinzgauerin geriet mit ihrem Fahrzeug laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 34-jähriger Fahrzeug-Lenker konnte durch ein Ausweichmanöver zwar einen Frontalzusammenstoß verhindern, allerdings kam es zu einer Streifkollision.

Kontrolle über Fahrzeuge verloren