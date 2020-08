Am 02.08.2020, gegen 17:50 Uhr, ereignete sich auf der B164 auf Höhe des Straßenkilometers 48,420 ein Auffahrunfall mit Personenschaden.

LEOGANG. Ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger musste seinen PKW in Fahrtrichtung Leogang aufgrund einer Verkehrsbehinderung abrupt abbremsen. Eine 46-jährige Pinzgauerin konnte ihren PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des deutschen PKW.Durch den Unfall wurden vier Mitfahrer/innen (54, 40, 36, 4) des deutschen Staatsangehörigen und der deutsche Lenker leicht verletzt. Diese wurden durch das Rote Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See verbracht.

Ein durchgeführter Alkomattest ergab beim deutschen Staatsangehörigen 0,08mg/l und bei der Pinzgauerin 0,4mg/l.

Der Führerschein der Pinzgauerin wurde an Ort und Stelle abgenommen.