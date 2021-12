Mit diesem Projekttitel startete die diesjährige 3. Fachschule der HBLW Saalfelden im Herbst in das Unterrichtsfach Wirtschaftswerkstatt. Ziel der Wirtschaftswerkstatt ist die praktische Umsetzung der Fächer Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Küchen- und Restaurant-Management, sowie Office und Angewandtes Informationsmanagement.



Nomen est Omen, daher spezialisiert sich das Projekt-Team auf Motiv-Lebkuchen. Erster Auftrag für die 11 Schülerinnen und Schüler war die Produk-tion von 570 Lebkuchenherzen mit dem HBLW-Logo für das Schulfest im Ok-tober 2021. Es galt, Etiketten zu entwerfen, zu drucken und alles abzupacken. Zudem wurden rund 50 große Lebkuchenherzen gebacken, welche am Schulfest mit personalisierten Zuckergrüßen gegen eine Spende abgegeben wurden, was bei den Besucher:innen auf regen Zuspruch stieß. Der Reinerlös der Wirt-schaftswerkstatt fließt im März als Spende an den Brucker Verein “Kinderwünsche Pinzgau”.



Die Idee der Lebkuchenherzen mit Logo führte zu einem Auftrag des Lagerhau-ses in Kirchdorf/Tirol, welche als Nikolaus-Geschenk ausgegeben wurden. Zusätzlich plante das Team, für den Nikolaus-Tag die traditionellen Lebkuchen mit traditionellen Motivbildern neu zu interpretieren. Dazu wurden in der HBLW und über die sozialen Plattformen auch Fans der Wirtschaftswerkstatt zu einem Zeichen-Wettbewerb geladen, bei dem 97 verschiedene Vorschläge zu Nikolaus- und Krampus-Bildern eingingen. Aufgrund der tollen Interpretationen wurden insgesamt 4 Gewinnerinnen prämiert: Ceylin Coban (Krampus), Lisa Baumgartner (Nikolaus), Luisa Ledderhos (Spielkartenmotiv Krampus/Nikolaus) und Maria Soder mit ihrem abstrakten Doppelbild. Alle Gewinnerinnen erhielten das eigene Siegermotiv als übergroßen Lebkuchen überreicht. Die Siegermotive wurden in Serie produziert und an der Schule verkauft.



Derzeit tüftelt das Projekt-Team an einer neuen Idee, welche am Infotag der HBLW am 27.1.22 präsentiert wird. Inzwischen können Interessierte das bisherige Projektgeschehen auf Facebook unter “Wirtschaftswerkstatt HBLW Saalfelden” verfolgen.