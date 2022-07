Zwei neue Gebäude wurden im Leoganger Ortsteil Schwarzbach gebaut. Realisiert von der Salzburg Wohnbau und geplant von "W2 Manufaktor" entstanden dort in 15 Monaten mit insgesamt 35 Wohnungen.



LEOGANG. In Leogang entstand in ruhiger, zentraler Lage ein neues Wohnbau-Projekt, realisiert von der Salzburg Wohnbau. Auf einem 3.600 m² großen Grundstück wurden im Ortsteil Schwarzbach aufgeteilt auf zwei Gebäude insgesamt 35 geförderte Mietkauf- und Eigentumswohnungen errichtet.

„Wir sind froh, dass diese Wohnanlage noch vor dem großen Baukostenanstieg in unserer Gemeinde gestartet wurde. Denn neben den hohen Grundstückspreisen wird es dadurch in Zukunft noch schwieriger werden, unserer Bevölkerung modernen, nachhaltigen Wohnraum bieten zu können", ist Bürgermeister Josef Grießner überzeugt.

Die Wohnanlage wurde in einer Bauzeit von 15 Monaten nach den Plänen des ortsansässigen Architekturbüros „W2 Manufaktur“ umgesetzt.

Bauzeit: 15 Monate



Aufgrund von Lieferengpässen bei Baumaterialien und Preisanstiegen war es laut Salzburg Wohnbau eine Herausforderung, den Kostenrahmen einzuhalten. "Mit viel Know-how und einem zuverlässigen Netz an heimischen Professionisten ist unserem Team das schlussendlich doch gelungen", freuen sich die Geschäftsführer Christian Struber und Roland Wernik.

"Die neue Wohnanlage wird mit umweltfreundlicher Energie versorgt und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein." – Salzburg Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber & Roland Wernik

Das 3-teilige Gebäude-Ensemble, das auch ein neues Mitarbeiterwohnhaus der Hotels Salzburger Hof, Rupertus, Forsthofgut und Riederalm umfasst, wird mittels Pelletsheizung, die von einer Photovoltaikanlage unterstützt wird, mit Energie versorgt. "35 Tiefgaragen- sowie 18 PKW-Freistellplätze, ein Fahrradkeller, ein Kinderspielplatz, bepflanzte Außenanlagen und eine gute Infrastruktur sind weitere Pluspunkte", so die Salzburg Wohnbau.

Beim Spatenstich vor etwas über einem Jahr: Die Salzburg Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber (li.) und Roland Wernik (re.) mit den Salzburg Wohnbau-Aufsichtsräten Herbert Uitz (2.v.l.) und Franz Wenger.

Wohnbauförderung des Landes



Die Baukosten für die Mietkauf- und Eigentumswohnungen betragen rund 6,5 Mio. Euro, davon werden etwa 50 Prozent durch die Wohnbauförderung des Landes Salzburg finanziert.

„Es freut mich, dass in Leogang der Traum von den eigenen vier Wänden für 35 junge Menschen und Familien wahr wird! Inmitten der wunderschönen Gebirgslandschaft lässt es sich gut leben. Ich wünsche den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern alles Gute und viel Freude“, so Wohnbau-Landesrätin Andrea Klambauer.

Bau von geförderten Wohnungen und Mitarbeiterwohnhaus