Örgenbauernalm ab Lahntal/Haarham "besteigen"

23.07.2017, 20:57 Uhr

Wahrscheinlich sind der Hoagascht und die selbstgemachten kulinarischen Schmankerl´n den Nicht und einheimischen Wanderern und E und ohne E Radlern ein Qualtiätsbegriff.Noch dazu ist als Gratisservice eine Ladestation für den "Strom im Radl" geradezu auf den Pinzgauer Hütten nahezu selbstverständlich, obwohl die Reichweiten der Stromräder derart zugenommen haben, das eher dem Biker die Luft ausgeht als die 400 bis 500 W/h Batterien leerzufahren.Endlich in der besagten Alm eingetroffen und sich am kühlenden erfrischenden Brunnen hinter der Hütte eine Katzenwäsche am "Gebirgsbach Grander" gegönnt hat, wird man vom Hüttenwirt "Senoir" Alois vom Wellness Feeling ins Kulinarische Feeling abrupt hineinkatapultiert: "A Beuschl mit Knödl Kaspressknödel und an ZuchiniKuchen hom´b ma heit" Das Wasser welches gerade im Mund zusammenläuft bestellt in dieser Reihenfolge....Die Frage nach dem Hüttenpass beantwortet Alois " Do heromb brauchma koan Pass - do is koa Grenz! Natürlich kennt man hier oben die Auszeichnungen und man war auch schon "Beste Alm Sommer Hütte 2011" Den Hüttenpass hab ich leider zu Hause vergessen und daher werde ich der

folgen und dann natürlich mit Hüttenpass. Aber zum Trost gab´s ein Selfie mit Alois, siehe Fotos.So jetzt eine Wegbeschreibung von der Bergfex: Biberg Tour - Örgenabauernalm Am Radweg geht es gemütlich vom Stadtzentrum Saalfelden bis nach Harham. Hier beginnt der 500 Höhenmeter Anstieg mit 15 Kehren zur Örgenbauernalm. Nach einem kurzen Flachstück geht es weiter bergauf, bis man nach kurzer Abfahrt und dem Abschluss Anstieg knapp oberhalb des Berggasthofs Biberg den höchsten Punkt der Tour erreicht. Danach nimmt man die Abfahrt zurück in Richtung Saalfelden in Angriff oder fährt noch ca 20 RadMinuten zur ebenfalls legendären urigen "Berli´s Hütte" den sog. Bergasthof Biberg um der Schmankerlreise ein i Tüpfchen aufzusetzen, aber dazu mehr von meiner nächsten Bergtour am Biberg/Saalfelden!