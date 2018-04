Leserbrief: "Hundehaufen, soweit das Auge reicht..."

26.04.2018, 16:43 Uhr

Die folgenden Zeilen stammen von Leopold Pflug aus Zell am See

Liebe Hundebesitzer,warum ist es nicht möglich, dass ihr die Ausscheidungen von euren Hunden aufsammelt und die Plastiksackerl ordentlich entsorgt - so, wie es sich gehört!Egal, in welchem Ort man spazieren geht, es ist überall das gleiche Problem: Wo man geht und steht - überall Hundekot. Es ist einfach nur mehr grauslich!Es will einfach nicht in meinem Kopf, weshalb die Hundebesitzer den Kot nicht einfach aufheben und entsorgen. Eltern lassen ihre Kinder doch auch nicht deren Bedürfnisse auf der Straße, am Gehsteig, auf Wanderwegen oder in fremden Gärten verrichten. Ich mag Hunde sehr und die Vierbeiner können ja auch nichts dafür, dass ihre Besitzer leider nicht in der Lage sind - aus welchem Grund auch immer - die Ausscheidungen ordentlich zu entsorgen; der Hund kann es leider nicht.

Wenn ich mich für einen Hund entscheide, dann muss mir ja auch bewusst sein, dass ich mich um die Entsorgung der Ausscheidungen zu kümmern habe. Ihr geht ja schließlich auch deshalb mit eurem Hund Gassi, wir ihr die ekelhafte Hundesch...e halt auch auch nicht in euren Gärten und Auffahrten oder in der Wohnung ertragen wollt und könnt. Warum, so frage ich euch, liebe Hundebesitzer, sollen wir, die NICHTHUNDEBESITZER, uns aber mit den Exkrementen eurer Vierbeiner herumärgern.Ich danke, so mancher Hund würde sich für das Verhalten seines Besitzers schämen.Liebe Hundebesitzer, bitte, bitte, bitte entsorgt doch endlich eure Hundehaufen - vielen Dank!