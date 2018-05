Saalfelden: Rekord-Teilnehmerzahl beim Firmentag der HTL

02.05.2018, 16:29 Uhr

Mit dabei: Rund 40 Unternehmen

Die Idee hinter dieser Veranstaltung, an der heuer rund 40 Unternehmen teilnahmen, ist die Vorbereitung der jungen Frauen und Männer auf die Herausforderungen der Zukunft und die Anforderungen, die Unternehmen an Absolventinnen und Absolventen stellen. Informationen über spezifische Tätigkeitsbereiche sowie Hinweise und Angebote bezüglich Praktika und Diplomarbeiten stießen bei den angehenden Technikerinnen und Technikern auch heuer wieder auf großes Interesse.„Wir wissen das Engagement und das Angebot der vielen renommierten Firmen sehr zu schätzen und bedanken uns dafür“, so HTL-Direktor DI Franz Höller. „Wir werden den begehrten und erfolgreichen ,Firmentag‘ auch im nächsten Jahr wieder veranstalten. Es geht schließlich um die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler.“